Sandro Abate, Basile: "Occorrerà una prestazione di livello" É la vigilia del derby contro il Real San Giuseppe per la squadra irpina

È il momento di tornare in campo nella Serie A di futsal. Per la Sandro Abate, domani, è il turno del derby contro il Real San Giuseppe: al PalaCoscioni di Nocera Inferiore sarà fischio d’inizio alle 18. Abate e compagni sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Meta Catania (3-1), che li ha posizionati al quinto posto in classifica con 18 punti. La squadra dell’ex di turno Scarpitti, invece, arriva al derby dopo il ko subito contro l’Olimpus Roma (7-4). A fare il punto della situazione in vista della gara è stato il tecnico degli irpini Piero Basile: “In quest’ultimo periodo, togliendo la gara contro il Napoli, abbiamo conquistato un trend positivo. Siamo convinti di poter continuare a esprimerci bene, al di là del risultato finale”.

"Gui non ci sarà"

“La squadra si è allenata bene, anche se con le solite difficoltà. Gui è fuori a causa dell’infortunio di venerdì contro il Catania e capitan Abate è stato fuori tre giorni per influenza. Oltre queste defezioni, i ragazzi si sono allenati con tanta voglia e concentrazione. Arriviamo a domani con la testa giusta. Domani affronteremo il Real San Giuseppe, squadra che abbiamo incontrato in Coppa della Divisione e che ci ha mandati ko. Dopo quella sconfitta abbiamo reagito alla grande dimostrando di non essere quelli. Lo sport è fatto anche un po’ di rivalsa, quindi domani in campo scenderemo con la voglia di cancellare quel risultato. Loro sono una squadra completa con giocatori di livello ed esperienza. In questo campionato, però, dobbiamo pensare a noi stessi e fare una prestazione di livello. È molto importante fare una performance seria perché è quella che fa la differenza, al di là dell’avversario”.