Sandro Abate, il derby è del Real San Giuseppe: 5-3 al PalaCoscioni Il tecnico degli irpini Piero Basile: "L'ha decisa la lucidità"

La Sandro Abate perde il derby contro il Real San Giuseppe. La gara, valida per l’undicesima giornata nel campionato di Serie A, è terminata con il risultato di 5-3. A determinare il risultato per la formazione dell’ex di turno Scarpitti, sono state le doppiette di Salas e Galletto e la rete di Duarte; per gli irpini, invece, bis di Spellanzon e gol di Nicolodi. Gli uomini allenati da Basile, dunque, non muovono la classifica e restano a quota 18 punti. Venerdì si torna sul parquet del PalaDelMauro: calcio d’inizio alle 20:30 per il match contro la Came Dosson.

Al termine del derby, è stato il mister della Sandro Abate ad analizzare la gara: “È stato un match equilibrato, ma la differenza l’ha fatta la loro lucidità sotto porta. Nel finale, in queste gare combattute, tutto può succedere. Noi dobbiamo correggere l’approccio alla gara, dato che i primi 6-7 minuti non sono stati all’altezza. Questo campionato è così, inoltre abbiamo perso Pola al primo minuto di gioco”.

Il tabellino.

Real San Giuseppe – Sandro Abate 5-3

Marcatori: pt 1’41” Duarte, 8’19” Salas, 12’55” Spellanzon, 15’06” Spellanzon; st 6’20” Galletto, 12’27” Galletto, 17’30” Nicolodi, 17’53” Salas.

Note: Ammoniti: Alex.

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma 1) e Walter Suelotto (Bassano del Grappa). Crono: Emilio Romano (Nola).