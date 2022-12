L'IVPC DelFes Avellino si rilancia: vince a Teramo (71-74) Basket, gli irpini ripartono con la vittoria in trasferta nel dodicesimo turno di Serie B

L'IVPC DelFes Avellino vince a Teramo con il finale di 71-74 nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). Giacomo Eliantonio è il miglior realizzatore della squadra irpina con 18 punti. La vittoria ottenuta in trasferta consente all'IVPC DelFes di chiudere la striscia negativa e di tenersi in scia delle prime 8.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Dodicesima Giornata

Teramo a Spicchi 2K20 - IVPC Del Fes Avellino 71-74

Parziali: 19-19, 17-23, 21-19, 14-13

Teramo: Perin 22 (7/10, 2/10), Cianci 10 (5/7, 0/1), Calbini 9 (1/4, 1/4), Casoni 9 (0/0, 1/5), Guastamacchia 7 (2/4, 1/2), Sacchi 7 (2/2, 0/0), Vigori 4 (2/2, 0/0), Galipò 3 (0/4, 0/1), Semprini, Ferri, Di Febo, Di Donato

Avellino: Eliantonio 18 (6/11, 1/1), Valentini 12 (3/4, 0/0), Marra 11 (3/6, 1/2), Venga 11 (5/6, 0/0), Arienti 8 (1/4, 1/4), Caridà 7 (0/1, 2/3), Bianco 5 (1/3, 1/2), Petrucci 2 (1/2, 0/2), Vitale 0 (0/1, 0/1), Carenza

Foto: ufficio stampa IVPC DelFes Avellino