Calcio a 5, Sandro Abate: ufficiale l'arrivo di un pivot Il colombiano arriva dallo Sparta Praga

Colpo in entrata nella Sandro Abate. Il club irpino, tramite una nota ufficiale, ha comunicato l’arrivo di Angellot Alexander Caro Garcés. Il pivot arriva dallo Sparta Praga. Una carriera piena di esperienza per il classe ’88: ha vestito le maglie del Benago, Al Mayadeen, Real Bucaramanga, Naft-Al-Wasat e Anorthosis. Con la nazionale colombiana ha vinto la Coppa del Mondo nel 2012 e nel 2016 e una Coppa America nel 2022. “Le motivazioni per cui sono arrivato qui sono tante. Sono davvero felice”, ha dichiarato il pivot. “Il primo obiettivo è fare bene, vincere e divertire il nostro pubblico. Non vedo l’ora di giocare al PalaDelMauro”.

Nella nota, anche i ringraziamenti di capitan Abate a Roberto Dalia, dirigente che ha permesso l’approdo di Angellot tra le fila verdeazzurre: “Dalia è uomo organico della Sandro Abate a prescindere delle cariche formali. È lui l’artefice dell’arrivo di Angellot nel campionato italiano. Le sue doti saranno un valore aggiunto nel nostro roster formato da campioni di assoluto valore e classe”.