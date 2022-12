IVPC DelFes Avellino, Venga: "Bello essere simbolo nella ripartenza" Il centro della squadra irpina: "Bravi a rilanciarci a Teramo, ma dovevamo essere cinici"

L'IVPC DelFes Avellino ha ripreso la preparazione dopo la vittoria ottenuta a Teramo, che ha consentito agli irpini di chiudere la striscia di 3 sconfitte consecutive: "La vittoria ci ha fatto molto bene per l'umore, anche per rilanciarci in classifica. - ha spiegato il centro dell'IVPC DelFes, Marco Venga - Domenica abbiamo Salerno per un match molto difficile. Abbiamo due punti in più in classifica rispetto a loro e ora serve continuità".

Approccio e finale da migliorare

"Purtroppo non siamo stati costanti nei 40 minuti, ma era importante portare i due punti a casa e così è stato. Siamo riusciti a riprenderla quasi subito e poi verso la fine non siamo stati cinici, ma fortunatamente ci è andata bene.

La profondità del roster

"La squadra è stata costruita per essere profonda sui 10 elementi. Quindi, tutti devono essere pronti e arriverà il momento di tutti. La partita giusta può arrivare sempre. L'apporto della panchina è importante per le squadre che puntano in alto. Abbiamo fatto bene a Teramo, i 37 punti dalla panchina lo dimostrano".

Derby da ex, da avellinese nella ripartenza del basket irpino

"Rispetto alla squadra in cui militavo sono rimasti ben pochi elementi. Avellino per me è importantissima per la squadra e per la città. - ha aggiunto Venga - Mi fa piacere essere considerato un simbolo di questa squadra. Sono innamorato della mia città e do il massimo. È importante per me giocare ad Avellino in una squadra competitiva. Domenica sarà una partita che vale doppio per la classifica, per l'emozione di giocare un derby e contro una mia ex squadra. È una gara molto importante".