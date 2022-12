Boxe, sabato il dual match Italia-Belgio ad Altavilla Irpina Cardamone: "Ci sarà Testa, un ragazzo che vale. Può replicare il mio percorso"

È ormai tutto pronto per la riunione pugilistica di Altavilla Irpina con il "dual match" Italia-Belgio in programma domenica dalle 18.30 alla tensostruttura della stadio comunale "Federico Capone". L'evento, patrocinato dal Comune irpino, vedrà protagonista l'Accademia Pugilistica Cardamone, organizzatrice della kermesse, con Mattia Testa nella selezione nazionale. Al sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, la FPI (Federazione Pugilistica Italiana) ha consegnato la canotta ufficiale come simbolo dell'appuntamento e dell'arrivo della Nazionale nel Comune e che sarà custodita dal primo cittadino.

Cardamone: "Testa può replicare il mio percorso"

"Di rientro dai campionati italiani era già in programma questa riunione e ormai ci siamo. - ha affermato Agostino Cardamone - Ci sarà Mattia Testa, un buon atleta irpino che si farà valere in questo evento. Rimane un po' l'amaro in bocca per quanto accaduto a Gallipoli (nei campionati italiani, ndr) per il verdetto. Ma ora testa alla riunione pugilistica, che sarà di altissimo livello con i ragazzi della Nazionale e Mattia Testa è un ragazzo che vale. Può essere il nuovo Cardamone? Speriamo di sì.

"Ora ci sono più palestre di boxe in Irpinia ed è un vanto"

Negli anni '80 ad Avellino c'era una sola palestra, quella del maestro Santoro. Adesso ce ne sono ben cinque. È una cosa buona perché si dà modo ai ragazzi della provincia di potersi allenare con serenità. Da giovane, da Montoro, dovevo fare 28 chilometri tutti i giorni, quando stavo a Montoro. A volte la distanza era anche maggiore ed era un problema".

"Nel 2023 ci sarà l'apertura del centro Flipper"

"Su questo aspetto non decido e bisogna chiedere alla Federazione, ma credo il 2023 sia l'anno buono per il centro Flipper e l'apertura è una cosa buona".