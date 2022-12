Sandro Abate - Came Dosson, Avellino: "Vietati i blackout" É la vigilia della dodicesima giornata nel campionato di Serie A

È la vigilia di Sandro Abate Came Dosson. La gara, valida per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, avrà inizio alle 20:30. Tanta voglia di riscatto per Abate e compagni, che sono usciti sconfitti dal PalaCorcioni di Nocera Inferiore nel derby contro il Real San Giuseppe (5-3). La formazione allenata da Rocha, invece, arriva alla gara di domani dopo due vittorie consecutive, rispettivamente contro Aniene (6-3) e contro il Pesaro (0-2).

Alla vigilia del match è Lucio Avellino a presentare la gara: “Domani ospiteremo al PalaDelMauro la Came Dosson e sarà sicuramente una gara difficile. Loro sono reduci da una vittoria importante contro il Pesaro che gli ha permesso di salire in classifica al quarto posto. Inoltre, da anni, mantengono una base solida con giocatori importanti. Ognuno di noi dovrà dare il centodieci per cento per conquistare la vittoria. Nell’ultima gara contro il Real San Giuseppe, avremmo dovuto limitare determinati errori, anche perchè durante le gare diventa difficile riprendere la partita o un risultato avverso. Questa categoria è fatta di squadre attrezzate e un passo falso può costare caro. Domani dobbiamo stare molto attenti e mantenere alta la tensione durante i 40 minuti di gioco”.

“Il nostro cammino percorso finora poteva andar meglio. L’episodio contro l’Olimpus Roma ci ha impedito di giocare due o tre gare con tutte le nostre risorse. Oltre questo, anche gli infortuni hanno avuto un peso particolare. Dobbiamo ricompattarci non guardando la classifica. Angellot? È un giocatore di enorme qualità che ha fatto esperienze in più posti del mondo. Con la Nazionale ha conquistato grandi traguardi. Noi dovremo metterlo a suo agio e speriamo lui possa trovarsi bene”.