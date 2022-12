Sandro Abate, Suton salva la Came Dosson: 2-2 al PalaDelMauro Le reti di Alex e Gui non bastano. All'orizzonte, la gara contro il Pesaro

Un punto a testa nel match tra Sandro Abate e Came Dosson. La gara, valida per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 2-2. Nella prima frazione di gioco, gli irpini si portano in vantaggio con Alex, ma Suton riequilibra il risultato. Poco prima dell’intervallo è Gui a portare i suoi sul momentaneo vantaggio, ma nella ripresa è di nuovo Suton a ristabilire la parità. Per gli uomini di mister Basile è già testa nella gara di mercoledì contro il Pesaro. Sarà fischio d’inizio alle 20.

Primo tempo – Bastano solo 20 secondi alla Sandro Abate per sbloccare la partita. Buona lettura di Alex, che intercetta un passaggio e non sbaglia davanti alla porta difesa da Ricordi. Gli irpini sono scesi in campo con il piglio giusto e cercano subito il raddoppio: è ancora un’azione del vice capitano ma, a due passi dal portiere biancazzurro, il tiro termina alto sulla traversa. La Came Dosson, poco cinica nei primi dieci minuti di gioco, entra in partita e va alla ricerca del pari. È sempre l’estremo difensore Parisi a opporsi. Ma la rete dell’1-1 arriva poco dopo il time-out chiamato da mister Rocha: la marcatura è firmata da Suton a circa 9 minuti dall’intervallo. Dopo tanto equilibrio in campo, arriva la fiammata della Sandro Abate: azione di contropiede, Nicolodi serve un cioccolatino a Gui che, a porta sguarnita, colpisce il palo. Un istante dopo, il pivot verdeazzurro si riscatta e segna la rete del 2-1. Termina così la prima frazione di gioco.

Secondo tempo – Nella ripresa, è subito occasione per la Came Dosson, ma Parisi fa buona guardia e salva la porta su due tiri ravvicinati. Dopo circa 5 minuti, gli ospiti riescono nell’intento di riportare la gara in parità: è ancora Suton a essere decisivo, questa volta con un tiro nell’angolo basso. Il match è bloccato e a regnare è l’equilibrio. I minuti scorrono veloci con occasioni da ambo le parti. A due minuti dal triplice fischio, mister Basile sceglie di schierare Ugherani nel ruolo di power-play. La scelta, però, non da i risultati sperati. La gara termina con il risultato finale di 2-2.

Il tabellino.

Sandro Abate – Came Dosson 2-2

Marcatori: pt 00’20” Alex, 11’ Suton, 17’ Gui; st 4’30” Suton.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Santoro, Frongillo, Botta, Gui, Nicolodi, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Came Dosson: Ricordi, Suton, Juan Fran, Vieira, Grippi, Galliani, Dener, Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Botosso, Ditano. All.: Rocha.

Note: Ammoniti: Avellino, Botta, Dener, Vieira, Abate.

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce), Antonio Dimundo (Molfetta). Crono: Raffaele Buonocore (Castellammare di Stabia).