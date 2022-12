Nuoto Pinnato, l'eclanese Erasmo Carbone fa incetta di medaglie Grande affermazione alla Christmas Cup a Lignano Sabbiadoro

Cala il sipario sulla 15esima edizione della Christmas Cup, Campionato Italiano di velocità di nuoto pinnato. I 500 atleti piu veloci d'Italia si sono dati battaglia nella tre giorni di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, andata in scena dal 16 al 18 dicembre. Tripla investitura di Campione Italiano per il cannibale dell Asd Sparta di Mirabella Eclano Erasmo Carbone che monopolizza le tre distanze 50NP, 100NP e 200NP facendo impazzire i circa 3000 accorsi per l’evento e regalando al mister Fabio Carbone, alla sua squadra e a tutta l’Irpina un gioia infinita.