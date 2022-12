Pesaro - Sandro Abate, Alex: "Vincerà chi farà meno errori" Il vicecapitano degli irpini: "Sarà un match bello ma difficile"

È l’ora del turno infrasettimanale nel campionato di Serie A di futsal. Domani la Sandro Abate sarà ospite al “PalaNinoPizza” per il match contro l’Italservice Pesaro. Sarà fischio d’inizio alle 20:00. I verdeazzurri sono reduci dal pareggio maturato contro la Came Dosson (2-2), squadra che ha mandato ko anche la formazione di Fulvio Colini nella penultima gara disputata. Stesso epilogo per i biancorossi nell’ultima giornata, in cui sono stati sconfitti dall’Olimpus Roma (3-0).

A scandire l’attesa per il match è stato il vicecapitano dei verdeazzurri Alex: “Domani giocheremo contro il Pesaro e sappiamo che sarà una gara difficile ma bella, soprattutto per il campo più largo. Loro, rispetto allo scorso anno, hanno una squadra diversa ma con lo stesso allenatore che mantiene lo stesso gioco. Credo che vincerà la squadra che farà meno errori. Noi dobbiamo pensare a giocare bene come abbiamo fatto finora, fatta eccezione per il match contro il Napoli. Stiamo lavorando bene, l’unica soluzione è pensare gara dopo gara. Contro la Came Dosson? È mancato solo un altro gol da parte nostra, ma questo sport è così”.