Calcio a 5, la Sandro Abate vince a Pesaro (1-2) A segno il vicecapitano Alex e Avellino. Di Schiochet l'unica rete a favore dei padroni di casa

Ancora un risultato utile per la Sandro Abate. Dopo il pareggio maturato sul parquet del PalaDelMauro contro la Came Dosson (2-2), gli irpini vincono contro l’Italservice Pesaro. La gara, valida per la tredicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 1-2. Per la formazione di Basile, reti di Alex e Avellino; per i padroni di casa non basta la rete di Schiochet su rigore. All’orizzonte, l’ultima sfida del 2022: il prossimo mercoledì sfideranno l’Aniene.

Il tabellino.

Italservice Pesaro – Sandro Abate 1-2

Marcatori: pt’ 13’33” Alex; st 13’11” Schiochet (rig.), 14’09” Avellino

Italservice Pesaro: Putano, Kytola, Fortini, Schiochet, Dalcin, Tonidandel, Pires, Della Costanza, Canal, Ruan, Lopez, Cianni. All.: Colini.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Santoro, Petrillo, Botta, Gui, Nicolodi, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Ugherani, Tonidandel, Avellino.

Arbitri: Andrea Cini (Perugia) e Luca Di Battista (Avezzano). Crono: Luca Serfilippi (Pesaro).