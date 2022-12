Parabadminton: in Irpinia il prossimo torneo nazionale Ottimi risultati per l'A.S.A. Atletica-Badminton Avellino al Gran Prix Celeste di Pontecagnano

Domenica scorsa gli alunni dell'I.C. Mercogliano, tesserati con l'A.S.A. Atletica-Badminton Avellino, hanno preso parte al Gran Prix Celeste di Pontecagnano chiudendo la prova con ottimi risultati per la soddisfazione dei tecnici, Michele Spiga e Costantino Maietta. Le prestazioni hanno favorito l'assegnazione del torneo nazionale di Parabadminton alla provincia di Avellino, previsto per il mese di settembre 2023.

I risultati

Rakib Mahumud: primo classificato nel singolare under 15 maschile, nel doppio maschile under 15 con Antonio Dello Russo e terzo posto nel doppio misto con Vittoria Viola.

Antonio Dello Russo: secondo nel singolare under 15, primo nel doppio maschile under in coppia con Mahumud e terzo nel doppio misto under 17 in coppia con Marta Di Benedetto.

Marta Di Benedetto: terzo posto nel singolare under 15, terzo posto nel doppio in coppia con Serena Dello Russo e terzo posto nel doppio misto con Antonio Dello Russo.

Serena Dello Russo: terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Di Benedetto. Herman De Biase: terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Mario Dei Medici.

Mario Dei Medici: terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Herman De Biase.

Vittoria Viola: terzo posto nel doppio misto in coppia con Rakib Mahumud e terzo posto nel doppio under 15 femminile in coppia con Laura Danza.

Laura Danza: terzo posto nel doppio under 15 femminile in coppia con Vittoria Viola.

Hanno partecipato anche Angelo Annarumma e Vincenzo Carbone.