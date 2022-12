Basket Serie B: l'IVPC DelFes Avellino saluta Niccolò Petrucci Si interrompe il rapporto tra la società irpina e il cestista capitolino

Niccolò Petrucci non è più un giocatore dell'IVPC DelFes Avellino. La società irpina ha ufficializzato l'interruzione del rapporto con la guardia/ala capitolina classe '89, che viaggiava al ritmo di 8.2 punti di media dopo 13 gare giocate in canotta biancoverde. L'addio di Petrucci è la riprova di un roster sotto esame dopo gli ultimi risultati che hanno complicato i piani dell'obiettivo dei primi posti nel girone D di Serie B.

Il comunicato ufficiale

"La A.S.D. IVPC DelFes Avellino rende noto di aver interrotto, in data odierna, il rapporto di collaborazione con l’atleta Niccolò Petrucci. - si legge nella nota del club irpino - La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso in questi mesi in cui ha vestito la maglia biancoverde, augurandogli le migliori fortune professionali".