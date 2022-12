Calcio a 5, Sandro Abate: ufficiale l'arrivo di Thiago Bissoni L'annuncio del club alla vigilia del match contro l'Aniene. Inizio alle 18:15

Ancora un altro colpo in entrata nella Sandro Abate. Il club, alla vigilia della gara contro l’Aniene, ha ufficializzato l’arrivo del centrale difensivo Thiago Bissoni. Il classe ’88 è reduce dall’esperienza con il Petrarca Padova, ma in carriera ha vestito le maglie di Real Rieti, Luparense e Feldi Eboli. Inoltre, vanta presenze anche con la Nazionale Italiana.

“Ringrazio la Sandro Abate per avermi fortemente voluto”, dichiara il brasiliano che prosegue: “Le motivazioni che mi hanno spinto ad accettare la proposta del club sono tante. Arrivo in una delle squadre più prestigiose d’Italia e ingrazio la società per la fiducia, capitan Abate con l’intera famiglia. Ripagherò tale fiducia impegnandomi quotidianamente in campo. Il PalaDelMauro? Ogni volta che sono stato lì mi ha colpito l’entusiasmo dei tifosi. È una marcia in più e un valore aggiunto per far bene”. Infine, nel comunicato, la società irpina ringrazia il presidente Morlino per la disponibilità e l’amicizia dimostrata in questa circostanza nei confronti del club.