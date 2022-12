Calcio a 5, la Sandro Abate vince anche contro l'Aniene: 3-1 Gli irpini chiudono con una vittoria l'anno solare

La Sandro Abate chiude il 2022 con una vittoria. Gli irpini, dopo il successo contro il Pesaro (1-2), hanno avuto la meglio anche contro l’Aniene. La gara, valida per la quattordicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 3-1. Per i verdeazzurri a segno Nicolodi, Pola e Alex; di Pina l’unica rete a favore della formazione allenata da Ibanes. Abate e compagni salgono a quota 25 punti in classifica, occupando momentaneamente il terzo posto. Il primo match del 2023 è in programma il 7 gennaio contro la 360GG Monastir: fischio d’inizio alle 16.

Il tabellino

Sandro Abate - Ciampino Aniene 3-1

Marcatori: pt 12'15" Nicolodi; st 3'45" Pola, 9'02" Alex, 16'50" Pina.

Sandro Abate: Parisi, Botta, Abate, Alex, Nicolodi, De Russo, Picariello, Zeloni, Santoro, Pola, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Ciampino Aniene: De Filippis, Liberti, Pina, Joao Salla, Portuga, Montagna, Diaz, Fanelli, Ferretti, Serpa, Mazza, Mazzaglia. All.: Ibanes.

Note: Ammoniti: Botta, Alex, Serpa, Portuga.

Arbitri: Michele Desogus (Cagliari), Walter Suelotto (Bassano del Grappa), Pasquale Crocifoglio (Napoli). Crono:Andrea Seminara (Tivoli).