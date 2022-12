Basket, via al Memorial "Mimmo e Gennaro Bellizzi" al PalaDelMauro "Divertiamoci facendo del bene", così l'ASD Avellino Boars ha presentato l'iniziativa

È tutto pronto per il Memorial "Mimmo e Gennaro Bellizzi", che prenderà il via alle 18.30 al PalaDelMauro di Avellino con la partecipazione delle squadre dell'ASD Avellino Boars (UISP e FIP) e del Cava Basket (Prima Divisione e Under 19).

L'iniziativa nel palasport avellinese

"Divertiamoci facendo del bene", così l'ASD Avellino Boars ha presentato l'iniziativa sui canali social. "Durante il torneo verrà effettuata una raccolta fondi che poi sarà interamente devoluta alla struttura "Casa Immacolata", una dimora di accoglienza per famiglie che vivono difficoltà di ogni genere e di qualsiasi nazionalità. - si legge nella nota della squadra avellinese di basket - È ubicata a Roma. La gestione delle attività è affidata ad un gruppo di suore francescane che si occupano dell'accoglienza e dell'assistenza delle suddette famiglie e in particolare dei bambini. Le famiglie vengono accompagnate con dedizione ed amore lungo un percorso che si pone, come obiettivo, il renderle autonome e reintegrarle socialmente e lavorativamente. L'opera di reintegrazione sociale è supportata, inoltre, da volontari che si avvicendano quotidianamente, offrendo la propria disponibilità per qualunque tipo di mansione. I mezzi a disposizione della casa sono quelli che "offre" la Provvidenza e la carità della gente. I singoli ospiti sono sostenuti in ogni loro bisogno materiale e spirituale".