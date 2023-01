IVPC DelFes Avellino, Carenza: "Gli ostacoli vanno superati". Sandri in arrivo Gran colpo per la società irpina, pronta a inserire l'ex Roma, Siena, Napoli e Orlandina

L'IVPC DelFes Avellino ha messo il Pescara Bk 2.0 nel mirino. Domenica con palla a due alle 18, al PalaElettra, la squadra irpina ospite degli abruzzesi per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). "Abbiamo preso questo periodo per migliorare. - ha spiegato l'ala dell'IVPC DelFes, Giovanni Carenza - Ci siamo chiusi in palestra, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Adesso vogliamo chiudere al massimo il girone d'andata e sicuramente abbiamo bisogno di energia mentale, positività, di riuscire ad entrare in campo e fare le nostre cose. L'obiettivo è tornare in campo e lavorare come stavamo già facendo, ma con maggiore tranquillità. Dobbiamo rimboccarci le maniche e le sconfitte fanno parte dello sport: ci tocca superarle. Siamo pronti a tornare sul parquet".

Gli irpini hanno salutato Petrucci e inseriranno l'ex Napoli e Orlandina

Il club avellinese ha salutato Niccolò Petrucci ed è pronta a inserire nel roster Daniele Sandri. Il cestista milanese è reduce dalle avventura a Orzinuovi e Capo d'Orlando. L'ex Virtus Roma e Mens Sana Siena ha ottenuto da protagonista la promozione in Serie A con la Gevi Napoli nel 2021. "Dispiace per Petrucci: è un ragazzo d'oro, un ottimo giocatore, ma ci sono matrimoni che non funzionano e gli auguriamo il meglio per il futuro. - ha spiegato Carenza - Dobbiamo credere nei nostri mezzi. Avendo fatto dei passi falsi basta poco per sentire rumors e altro, ma si deve andare oltre gli ostacoli che inevitabilmente arrivano lungo la stagione. Sto bene e sto rientrando nel ritmo di quello che voglio essere per la squadra. Già domenica voglio dare una grande mano. La società farà quanto occorre, non si è mai tirata indietro fin qui e non lo farà oggi che ne abbiamo bisogno".