IVPC DelFes Avellino, colpo super: ingaggiato Daniele Sandri Il ds Nevola: "Siamo certi che ci darà una grande mano nella seconda parte della stagione"

Daniele Sandri è un nuovo giocatore dell'IVPC DelFes Avellino. L'ala classe '90, che appena 18 mesi fa ha conquistato da protagonista la promozione in Serie A e la Coppa Italia di Serie A2 con la canotta della Gevi Napoli, entra nel roster della squadra irpina.

Il ds Nevola: "Ci darà una grande mano"

"Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Daniele. - ha affermato il direttore sportivo biancoverde, Antonello Nevola - È un giocatore di grande esperienza ed in grado di occupare più posizioni, siamo quindi certi ci darà una grande mano nella seconda parte della stagione".

La scheda

"L’atleta ha iniziato la stagione con la maglia dell’Infodrive Capo d’Orlando con cui ha realizzato una media di 14 punti in 12 incontri disputati, tirando con il 63 per cento da 2, il 42 da 3 ed il 68 ai liberi aggiungendo 3.8 rimbalzi di media. Giocatore esperto, andrà a ricoprire il ruolo di ala piccola, ma potrà anche, all’occorrenza, occupare lo spot di ala forte. Cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Benetton Treviso ha alle spalle una lunga carriera tra Lega A, Serie A2 e Serie B. Nel 2010 prima esperienza in B a Castelletto Ticino. Torna alla Benetton nel 2011/12, ma non riesce a trovare spazio. Ad agosto del 2012 passa alla PMS Torino in A2. L’anno successivo approda in A con la Virtus Roma, poi il passaggio a Casalpusterlengo (A2), nuovamente Virtus Roma in A2. Nel 2017/18 firma con la Mens Sana Siena in A2, poi nel 2019 si trasferisce al Napoli Basket con la formazione di coach Pino Sacripanti nel 2020/21 conquista la Coppa Italia LNP, e la promozione in Serie A. L’anno dopo esperienza ad Orzinuovi e poi Capo d’Orlando".