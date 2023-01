Sandro Abate, Comella: "Per il 2023 mi aspetto grandi risultati" Il punto della situazione del ds e vice allenatore alla vigilia della gara contro la 360GG Monastir

È tutto pronto per la prima gara del 2023 per la Sandro Abate. Gli irpini, dopo le due vittorie consecutive conquistate contro Pesaro e Ciampino, si appresta a scendere in campo contro la 360GG Monastir: la gara valida per la quindicesima e ultima giornata nel girone d’andata, è in programma domani al PalaSport Comunale di Sestu con fischio d’inizio alle 16. Oltre il campionato, gli irpini sono nel vivo della sessione invernale di calciomercato.

A fare il punto della situazione è il direttore sportivo e vice allenatore, Vinicio Comella, in conferenza stampa: “Con il trasferimento di Thiago Bissoni abbiamo avuto un problema che pensavamo di poter avere. Siamo riusciti a chiudere l’operazione di mercato nei tempi previsti. Alle 18:50 riceviamo il consenso per il trasferimento dal parte del Padova, ma quando abbiamo immesso i documenti sul portale della Divisione, loro ce li hanno convalidati alle 19:05. Solo che la chiusura del mercato era alle ore 19. Dunque, essendo stati molto ligi al regolamento, il tesseramento è stato rigettato. A noi dispiace per Thiago, che aveva deciso di intraprendere questo nuovo percorso, ma anche per come ne è uscita la nostra società per le spese sostenute”.

“Riguardo Angellot, il tesseramento è avvenuto in tempi record. Si sta allenando e sicuramente farà parte del roster a Cagliari. È un giocatore che dovrà dimostrare in campo il suo valore, in allenamento abbiamo visto che ci può dare una grande mano e potrà far divertire i nostri tifosi”.

“Domani affronteremo la 360GG Monastir, è una squadra ostica con una situazione in classifica particolare dati gli ultimi risultati negativi. Noi, invece, veniamo fuori da un momento importante in cui, con molte difficoltà, abbiamo conquistato due vittorie che ci fanno ben sperare. Il campionato è molto equilibrato e con tante sorprese. L’importante è che la squadra abbia raggiunto il giusto equilibrio”.

“Un bilancio del 2022? Abbiamo iniziato il campionato con tante aspettative, poi è accaduto qualcosa. Penso che non siamo stati intelligenti nello sfruttare alcune situazioni che si sono ribaltate e abbiamo pagato nelle gare seguenti con squalifiche. Inoltre, c’è stato anche qualche errore arbitrale. Ma tutto torna e ci sarà una compensazione fino alla fine del campionato. Cos’è mancato? I risultati positivi nei derby. Per questo 2023 mi aspetto grandi risultati nei momenti decisivi”.

“La squadra sta bene, sicuramente c’è qualche acciacco dovuto agli innumerevoli minuti che hanno giocato quando la rosa era ridotta, ma con Angellot e qualche giocatore recuperato ora si allenano bene. Gui? Tra 7-10 giorni dovrebbe rientrare”.