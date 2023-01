Rilancio per l'IVPC DelFes Avellino. Formato: "Sempre in controllo" Basket, Serie B: nono posto con Salerno, a -2 da Cassino e Taranto, settima e ottava forza

Il 2023 si è aperto con una vittoria per l'IVPC DelFes Avellino. La squadra irpina doveva vincere contro la penultima forza del girone D, il Pescara Bk 2.0, e lo ha fatto con decisione, allungando già nel primo quarto e gestendo il margine lungo il match. Successo prezioso per gli uomini di coach Giovanni Benedetto, ora al nono posto con la Lars Virtus Arechi Salerno, a -2 dalle squadre che occupano la settima e l'ottava posizione, la BPC Virtus Cassino e il CJ Basket Taranto. Domenica (ore 18) il roster avellinese ospiterà i Lions Bisceglie nell'ultimo match del girone d'andata.

L'assistant coach: "Contenti per come Sandri sia entrato nel roster"

"È stata una partita sempre in controllo con l'amministrazione del vantaggio e con il controllo del match in chiave difensiva. - ha spiegato l'assistant coach dell'IVPC DelFes, Salvatore Formato - Eravamo molto acciaccati, senza due giocatori di cui uno da quintetto, ma siamo riusciti comunque a giocare una buona gara. Possiamo e dobbiamo essere più cinici in attacco in vista dei prossimi impegni ma oggi siamo contenti per la vittoria,per i due punti e per il modo in cui si è inserito Daniele Sandri dopo solo due allenamenti nel gruppo".