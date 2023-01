IVPC DelFes Avellino, Sandri: "Sarà una bella sfida". Pronto un altro colpo Il direttore sportivo, Nevola: "Altra dimensione, anche difensiva. Vogliamo risalire la classifica"

L'IVPC DelFes Avellino ha presentato Daniele Sandri e ha, di fatto, aperto ad un altro ingaggio per rafforzare ulteriormente il roster a disposizione di coach Giovanni Benedetto. L'ala milanese si è espresso così in conferenza stampa: "Sono contento che il mio esordio sia coinciso con una vittoria. - ha spiegato Sandri - Era importante con una situazione difficile per la squadra, con diverse problematiche, ma siamo riusciti a portare a casa una vittoria fondamentale, che dà morale. Le impressioni sono buone. Sono qui da troppo poco tempo per fare una valutazione concreta, ma l'impressione è che il gruppo ci sia. L'obiettivo è la crescita di squadra per arrivare a ottenere grandi risultati".

L'ala: "Ricordo benissimo una mia trasferta qui con la Benetton Treviso"

L'ex Gevi Napoli, reduce dall'avventura a Capo d'Orlando, ha incrociato più volte Avellino in carriera: "Ricordo benissimo quando venni qui al PalaDelMauro: fu un'emozione perché arrivai con la Benetton Treviso di Zizis, Siskauskas e Bargnani. Poi, ovviamente, ci sono tante altre sfide. So bene il valore della piazza di Avellino, che deve avere ottimi rappresentanti in campo. Abbiamo questa responsabilità e dobbiamo dare tutto in campo, avere ambizioni, ma senza avere la presunzione di essere grandi. Non abbiamo dimostrato niente, in B l'umiltà è fondamentale".

Il ds Nevola: "Vogliamo chiudere al massimo la regular season"

Al fianco di Sandri c'era il direttore sportivo dell'IVPC DelFes, Antonello Nevola. Con Sandri ci sarà un ulteriore ingresso nel roster: "Non si possono fare vere rivoluzioni, ma nella costruzione del roster vediamo i giocatori che possono darci più ruoli per ottenere maggiore dimensione sul parquet, anche difensiva. - ha spiegato il ds biancoverde - Ne arriverà un altro ed è il nostro obiettivo di squadra". Il girone di ritorno? Come accade di solito, rispecchierà maggiormente i valori e gli equilibri dei roster. Ci saranno meno sorprese rispetto al girone d'andata. Le squadre che hanno ottenuto qualcosa in più avranno qualcosa in meno da qui in avanti. Poi tanto passerà per gli innesti che verranno fatti anche dalle altre. Non è un segreto che non siamo contentissimi della prima parte della stagione e per questo la società ha fatto un ulteriore investimento per chiudere la regular season con la miglior posizione possibile. Sappiamo che è un torneo complicato, con tante retrocessioni, ma puntiamo a classificarci nel miglior modo possibile".