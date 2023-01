Sandro Abate, Nicolodi: "Campionato aperto, testa al Padova" Il laterale verdeazzurro: "Il nostro salto di qualità dovuto al cambio di mentalità"

Via al girone di ritorno nel campionato di Serie A di Futsal. Domani (ore 16) al PalaDelMauro la Sandro Abate affronterà il Petrarca Padova dopo la vittoria contro la 360GG Monastir (2-6). L’obiettivo del roster irpino è quello di allungare il filotto di quattro risultati utili consecutivi: Abate e compagni, dunque, sono imbattuti dallo scorso 10 dicembre, in occasione del derby contro il Real San Giuseppe (5-3).

Il laterale: "Sarà una gara diversa rispetto all'andata"

"Domani mi aspetto una gara difficile come tutte le altre di questo campionato. - ha affermato Nicolodi alla vigilia - Sarà una gara differente rispetto all’andata. Il Padova non è riuscito a conquistare un filotto di vittorie ma stanno lavorando tanto per raggiungere risultati importanti. Ci sono tanti giocatori di esperienza, tra cui l’ex Kakà che conosco molto bene. Non sarà un match facile, dovremo essere concentrati per conquistare i tre punti”.

"C'è stato il salto di qualità"

“Da quando abbiamo cambiato l’approccio e l’atteggiamento, ma soprattutto abbiamo iniziato a essere più compatti, c’è stato il salto di qualità. Ci vuole tempo, i punti che abbiamo conquistato ce li meritiamo e siamo convinti della nostra forza. La mentalità si deve acquisire durante il campionato, giocando tutte le gare a prescindere della classifica”.

"Tutto può succedere nel girone di ritorno"

“Ora è iniziato il girone di ritorno e tutto può succedere. Ci sono tanti punti in palio e altrettante squadre che hanno iniziato un lavoro da zero, quindi ora iniziano a emergere i risultati. Il campionato è aperto e noi daremo il massimo concentrandoci su di noi”.

Su Angellot: "Persona spettacolare"

“Si sta ambientando bene. Il gioco qui è diverso da quello della Colombia, ha bisogno di tempo per capire ma tecnicamente è molto forte. Invece, con il gruppo, sta benissimo. È una persona spettacolare”.