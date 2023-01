IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Sandri e Traini per ripuntare in alto" Serie B Basket, il coach degli irpini: "Ringrazio Nevola, Rotondi e l'intera società"

Coach Giovanni Benedetto ha presentato IVPC DelFes Avellino - Lions Bisceglie, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). Domenica, alle 18, sarà ultimo atto nel girone d'andata per la squadra irpina, che ha aggiornato il roster inserendo due pedine di altissimo livello per la categoria, Daniele Sandri e Andrea Traini.

Il coach: "Occorre continuità"

"Bisceglie è una delle squadre che negli ultimi due anni, secondo me, esprime una delle migliori pallacanestro del girone. - ha spiegato il coach dell'IVPC DelFes - Non sarà una partita per nulla facile. Dobbiamo recuperare e avere un trend positivo tra le mura amiche, il più lungo possibile. Questo campionato si vince in casa. In trasferta recuperi ciò che sbagli in casa, ma dobbiamo recuperare il terreno perso. Dobbiamo chiudere il girone d'andata con una vittoria contro una squadra importante, che ci precede in classifica. Se vogliamo arrivare in quelle posizioni che immaginavamo in estate questo è un passaggio importante per noi".

"Sforzo societario per risalire la classifica"

"Arrivare con 16 punti al girone di ritorno significare girare con maggiore consapevolezza e con la possibilità di inserire al meglio i due giocatori ingaggiati dalla società, che ringrazio per il lavoro di Antonello e Paolo (Nevola e Rotondi, ndr) e per lo sforzo economico utile a migliorare una squadra che ha bisogno di risultati", ha aggiunto Benedetto.

In alto la conferenza stampa integrale del coach dell'IVPC DelFes Avellino