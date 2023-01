Sandro Abate, Ugherani: "Padova finta matricola" Il laterale verdeazzurro: "Il campionato può riservare tante sorprese"

Scatta il conto alla rovescia per il match Sandro Abate - Petrarca Padova. La gara, valida per la sedicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domani (ore 16) al “PalaDelMauro”. Gli irpini sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, di cui l’ultimo conquistato sul campo della 360GG Monastir: Abate e compagni hanno festeggiato la vittoria con il risultato finale di 2-6. Sguardo alla classifica, gli uomini di mister Basile occupano il quinto posto in classifica, con 28 punti all’attivo, alla pari della Came Dosson e della Feldi Eboli. All’orizzonte c'è un girone di ritorno tutto da giocare.

Il laterale: "Avversario da non sottovalutare"

"Il Padova è un avversario da non sottovalutare nonostante si trovi nelle zone basse della classifica. Direi che è una finta matricola, dati i giocatori esperti che sono in rosa e che sanno come affrontare questo tipo di gare. - ha spiegato Gabriele Ugherani - La vittoria contro la 360GG Monastir ci ha dato la consapevolezza di essere forti e dobbiamo affrontare il Padova come abbiamo fatto con loro. Abbiamo aumentato il ritmo a inizio gara, posizionandoci nella giusta direzione. Dobbiamo affrontare le squadre con concentrazione senza sottovalutare nessuno”.

"Contento della stagione. Avanti così"

“La classifica è cortissima e il campionato può riservare tante sorprese. Abbiamo passato un primo periodo difficile, ma ora ci siamo amalgamati bene. Darei un voto alto al nostro girone d’andata se non fosse per l’uscita dalla Coppa della Divisione, che era tra i nostri obiettivi. Ma quest’esperienza ci servirà a essere pronti per le gare importanti. Personalmente, invece, sono molto contento della stagione. Voglio solo continuare così”.