Sandro Abate inarrestabile: 6-2 contro il Petrarca Padova Un super Alex e il bis di Ugherani portano i verdeazzurri al quinto risultato utile consecutivo

La Sandro Abate centra il quarto successo consecutivo. Abate e compagni festeggiano con un successo la prima gara del girone di ritorno: contro il Padova, al PalaDelMauro, il match è terminato con il risultato finale di 6-2. Per gli irpini poker di Alex e doppietta di Ugherani; di Kakà e Molaro le reti centrate dagli ospiti. Gli uomini di mister Basile, dunque, salgono a quota 31 punti in classifica. Ad attenderli c’è la sfida contro l’Olimpus Roma: appuntamento domenica, al PalaCesaroni di Genzano, con fischio d’inizio alle 20:45.

Primo tempo – La Sandro Abate inizia il match nel migliore dei modi. Gli irpini non impiegano nemmeno un minuto per sbloccare la gara: da rimessa laterale, Avellino serve Alex per il tap-in vincente. Il Padova tenta di pareggiare i conti e si fa vedere con qualche tiro dell'ex di turno Kakà. I primi dieci minuti del primo tempo scorrono sulla linea dell’equilibrio. I ritmi aumentano nella seconda parte della prima frazione di gioco. Alex concede una punizione agli ospiti per un fallo su Oitomeia: su tiro di Kakà, il portiere verdeazzurro Parisi rischia di essere beffato da un colpo di tacco di Foglia, posizionato a un passo dalla porta. In seguito, è la Sandro Abate ad alzare l’intensità avvicinandosi più volte al gol. In azione di contropiede, Nicolodi calcia a porta sguarnita, ma è provvidenziale Molaro sulla linea. Poco dopo, è il numero 21 irpino a servire Ugherani, che però trova Fiuzi opporsi. Il gol del 2-0 arriva quando mancano poco più di tre minuti all’intervallo: ancora su rimessa laterale, Avellino serve un assist ad Alex, che festeggia la doppietta con una sforbiciata. Squadre a riposo con la Sandro Abate in vantaggio grazie alla doppietta di Alex.

Secondo tempo – La Sandro Abate ha il piede pigiato sull’acceleratore e l’inizio del secondo tempo è un deja-vu. È ancora Alex a insaccare la sfera che vale il 3-0. Ma la coppia Avellino-Alex ci hanno preso gusto e allunga ancora il vantaggio sul Padova: da calcio d’angolo, il numero 11 verdeazzurro cala il poker grazie all’assist al bacio del centrale difensivo. Gli ospiti tentano di rientrare in partita, ma l’estremo difensore Parisi non si lascia sorprendere. A metà della seconda frazione di gioco, mister Giampaolo opta per il power-play che dà i risultati sperati. L’azione che accorcia il vantaggio è targata dagli ex di turno: Kakà approfitta dell’assist di Mello e porta il risultato sul 4-1. Nei minuti a seguire, il possesso palla è quasi tutto marcato Padova, che si avvicina al raddoppio con Foglia. Il tiro, però, fa tremare la traversa. A poco più di tre minuti dal triplice fischio, il risultato cambia prima con il quinto gol degli irpini con Ugherani, dopo con la rete di Molaro. Il risultato è momentaneamente sul 5-2. A mettere un’ipoteca sulla vittoria ci pensa ancora Ugherani: doppietta personale e vittoria centrata con il risultato finale di 6-2.

Il tabellino.

Sandro Abate – Petrarca Padova 6-2

Marcatori: pt 00’45” Alex, 16’30” Alex; st 00’20” Alex, 3’30” Alex, 11’ Kakà, 16’ Ugherani, 17’ Molaro, 19’50” Ugherani.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Abate, Alex, Avellino, Vitiello, Berthod, Petrillo, Botta, Angellot, Nicolodi, Zoppo. All.: Basile.

Petrarca Padova: Fiuza, Molaro, Mello, Guga, Foglia, Bastini, Pegoraro, Kakà, Benlamrabet, Oitomeia. All.: Giampaolo.

Note: Ammoniti: Abate, Guga

Arbitri: Francesco Sgueglia (Finale Emilia) e Stefano Mestieri (Finale Emilia). Crono: Emilio Romano (Nola).