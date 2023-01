IVPC DelFes Avellino ottava al giro di boa: la prospettiva con Sandri e Traini Basket, i numeri dopo il girone d'andata per la squadra irpina nel girone D di Serie B

La vittoria contro i Lions Bisceglie consente all'IVPC DelFes Avellino di chiudere il girone d'andata con 8 vittorie e 7 sconfitte. La squadra irpina è l'ottava forza effettiva del girone D di Serie B (stessi punti, 16, per il Cus Jonico Taranto, alle spalle dei biancoverdi in virtù dello scontro diretto). Ieri sera è arrivata un successo importantissimo, che ha garantito continuità dopo la vittoria ottenuta a Pescara alla ripresa del torneo dopo la pausa natalizia e che ha offerto spunti tecnici interessanti.

Domenica la sfida contro l'Adriatica Industriale Corato

Per l'IVPC DelFes all'orizzonte c'è la trasferta sul parquet dell'Adriatica Industriale Corato, penultima al giro di boa: appare come l'occasione per continuare la risalita con un gruppo che ora è distante due punti dal sesto posto, occupato in tandem dalla BPC Virtus Cassino e proprio dai Lions Bisceglie, battuti ieri sera al PalaDelMauro dai ragazzi di coach Giovanni Benedetto.

Due acquisti per il cambio di passo definitivo

Gli irpini attendono l'esordio di Andrea Traini, annunciato nella scorsa settimana e inserito negli allenamenti in attesa di un debutto che arriverà con le certezze sulla condizione fisica (il playmaker marchigiano è reduce da 6 mesi di inattività nonostante un'ultima fase di lavoro atletico a Recanati). Traini e Daniele Sandri possono aprire a una stagione diversa, come immaginato dalla dirigenza che ha modificato il roster tornando sul mercato.