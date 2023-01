IVPC DelFes Avellino, Traini: "Qui con un obiettivo chiaro" Il playmaker: "La Serie B garantisce sorprese e recuperi. Ho fiducia per il percorso"

Prime parole da giocatore dell'IVPC DelFes Avellino per Andrea Traini, pronto per l'esordio in canotta biancoverde dopo 6 mesi di inattività e con la voglia di rilanciarsi in terza serie dove è stato protagonista indiscusso in passato. "Fisicamente sto migliorando giorno dopo giorno. - ha spiegato il playmaker marchigiano - Ovviamente, essendo fermo dalla scorsa stagione mi sono allenato da solo. Mi manca il ritmo partita, ma facilmente recupero. Mi approccio consapevole che sia una piazza importante. Mi hanno chiamato con un obiettivo chiaro".

Il playmaker: "Possiamo risalire ed essere una sorpresa"

"Già prima di venire qui avevo visto un po' di partite, ma poi ho visto l'ultima gara anche dal vivo. I ragazzi mi hanno fatto un'ottima impressione e su questa direzione ci toglieremo delle belle soddisfazioni. - ha aggiunto Traini - Abbiamo il girone di ritorno e la Serie B è particolare con tante sorprese. Partendo da dietro potremmo anche sorprendere qualcuno. Sono molto fiducioso".