Calcio a 5: novità in entrata e uscita in casa Sandro Abate La nota ufficiale del club verdeazzurro: c'è un ritorno nel gruppo

Ancora movimenti di mercato in casa Sandro Abate. Gli irpini, tramite un comunicato stampa, hanno ufficializzato il ritorno di Manoel Crema e l'uscita di Pola. Crema ha vestito la maglia verdeazzurra nella stagione 2020/21, prima di approdare al Napoli Futsal e al Real San Giuseppe. Alle spalle del classe '88, c'è un lungo percorso calcistico, infatti ha militato nel San Paolo, Montesilvano, Azzurra Marigliano, Gruppo Sportivo ISEF Poggiormarino, Scafati Santa Maria, Real Rieti, Asti e Maritime. Inoltre, vanta anche numerosi premi nel suo palmares.

Crema: "Giocare al PalaDelMauro è stupendo"

"Ringrazio la società per avermi voluto fortemente. - ha spiegato Crema - Sono venuto qui perchè è un club ambizioso e competitivo. Per me si tratta di un ritorno a casa, in un ambiente in cui sono stato molto bene e in cui mi hanno sempre accolto con affetto e professionalità. Anche se da lontanto, ho seguito l'andamento della Sandro Abate e posso dire che la squadra è in crescita. Sono qui per dare il mio contributo nel girone di ritorno. Il PalaDelMauro è il tempio dello sport e giocarci è davvero stupendo”.

Pola torna in Spagna

L'universale Pola, invece, saluta la Sandro Abate per far ritorno in Spagna nel Movistar Inter Futsal. Il classe '88 è arrivato tra le file della Sandro Abate lo scorso agosto e, nella sua breve permanenza in maglia verdeazzurra, ha centrato 8 segni. Ai microfoni ha salutato e ringraziato i tifosi: “Ho preso questa decisione di ritornare a casa dato che la mia squadra del cuore mi ha richiamato. Mi dispiace andar via perchè qui mi sono trovato molto bene, fin dal primo giorno. Porterò la Sandro Abate sempre nel mio cuore e voglio ringraziare i tifosi per tutto il supporto. Faccio loro il mio in bocca al lupo”.