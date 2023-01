IVPC DelFes Avellino ko, l'Adriatica Industriale Corato vince 78-61 Basket, Serie B: esordio con 5 punti per Traini. Trunic guida i pugliesi alla vittoria

L'IVPC DelFes Avellino si ferma in trasferta. La squadra irpina esce sconfitta dal parquet dell'Adriatica Industriale Corato con il risultato di 78-61 nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie B (girone D). All'IVPC DelFes non bastano i 16 punti di Caridà, gli 11 di Vitale e i 10 di Arienti. Sono 8 i punti di Sandri, esordio da 5 punti per Traini, reduce da 6 mesi di inattività e ora a caccia del ritmo gara. Trunic guida Corato al successo con 19 punti.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Sedicesima Giornata

Adriatica Industriale Corato - IVPC DelFes Avellino 78-61

Parziali: 18-15, 25-19, 14-15, 21-12

Corato: Artioli 10, Boev 8, Battaglia 8, Del Tedesco Alves 2, Trunic 19, Sgarlato, Infante 9, Idiaru, Stella 12, Gambarota.

Avellino: Arienti 10, Vitale 11, Carenza, Valentini 4, Caridà, Eliantonio 4, Bianco, Venga 3, Sandri 8, Traini 5.