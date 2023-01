Calcio a 5, la Sandro Abate cade contro l'Olimpus Roma: 2-0 al PalaCesaroni La formazione di Piero Basile interrompe la striscia di cinque risultati utili consecutivi

La Sandro Abate torna a perdere. Gli irpini vanno ko contro l'Olimpus Roma e interrompono la striscia di cinque risultati utili consecutivi. La gara, valida per la diciassettesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 2-0. A determinare la vittoria dei capitolini sono state le reti di Ducci e Marcelinho. Alex e compagni, dunque, non riescono a riscattare il ko subito all'andata e restano a quota 31 punti in classifica, gli stessi della Came Dosson, occupando la quinta posizione. Per la formazione di mister Piero Basile non c'è tempo per riposare: mercoledì, al PalaDelMauro, ci sono gli ottavi di Coppa Italia contro il Melilli. Start alle 16:30.

Il tabellino.

Olimpus Roma - Sandro Abate 2-0

Marcatori: pt 11'52" Ducci; st 07'09" Marcelinho.

Olimpus Roma: Ducci, Tres, Marcelinho, Isgrò, Rafinha, Cutrignelli, Schininà, Cutrupi, Di Eugenio, Dimas, Cerulli, Lucentini. All.: D'Orto.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Alex, Nicolodi, Avellino, Zoppo, Petrillo, Botta, Gui, Caro, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Note: Espulsi: st 5'22" Avellino per somma di ammonizioni. Ammoniti: Cutrignelli, Alex, Avellino, Isgrò, Gui.

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Luca Petrillo (Catanzaro), Andrea Cini (Perugia). Crono: Luca Paverani (Roma 2).