Sandro Abate, Basile: "Coppa Italia obiettivo della società" Le parole del tecnico degli irpini alla vigilia degli ottavi contro il Melilli

È il momento della Coppa Italia per la Sandro Abate. Gli irpini, reduci in campionato dalla battuta d'arresto subita contro l'Olimpus Roma (2-0), si apprestano ad affrontare la Città di Melilli. La gara, valida per gli ottavi di finale della kermesse, è in programma domani, al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 16:30.

Il tecnico: "Vogliamo superare il turno"

"Domani inizia un percorso che è tra gli obiettivi della società. Noi proveremo con tutte le nostre forze ad arrivare quanto più avanti possibile. Sarà una gara da dentro o fuori e come tale sarà importante l'aspetto mentale. - ha spiegato il tecnico, Piero Basile - Servirà attenzione, ma i ragazzi hanno tanta voglia di superare il turno. In questi momenti si pensa solo alla concentrazione con l'obiettivo di arrivare ai quarti”.