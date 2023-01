Sandro Abate ai quarti di finale di Coppa Italia: battuto il Melilli (6-3) Calcio a 5: ora la sfida contro il Napoli Futsal per gli uomini di Basile

Continua il sogno Final Four di Coppa Italia per la Sandro Abate. Gli irpini s'impongono al PalaDelMauro contro il Melilli per 6-3 negli ottavi di finale. Per i verdeazzurri tripletta di Alex, bis di Ugherani e rete di capitan Abate. Per gli ospiti a segno Diogo, Pasqua e un autogol di Angellot. Ai quarti Abate e compagni affronteranno il Napoli Futsal, che ha avuto la meglio contro il Pistoia (7-0).

Primo tempo

La metà della prima frazione di gioco scorre sul filo dell'equilibrio, con opportunità da ambo le parti. La gara si sblocca dopo circa 10 minuti di gioco con la Sandro Abate che si porta in vantaggio: è Ugherani a segnare la rete dell'1-0. In seguito, gli irpini creano gioco senza riuscire a finalizzare, con gli ospiti che difendono bene la loro metà campo. Scorrono altri cinque minuti, e c'è il raddoppio dei padroni di casa con il vicecapitano Alex. A pochi minuti dall'intervallo, Ugherani cala il tris, ma dall'altra parte del campo c'è stato un fallo a favore del Melilli. Dunque, gesto di fair play di Abate e compagni e il primo tempo termina con il parziale di 3-1.

Secondo tempo

Nella seconda frazione di gioco la trama non cambia. A sbloccare la situazione ci pensa il Melill. Dopo quattro minuti, è Pasqua ad accorciare le distanze, ma la Sandro Abate non demorde e torna a sorridere dopo soli due giri di lancette calando il poker grazie a un'altra rete di Alex. Il risultato è momentaneamente sul 4-2. Gli uomini di Piero Basile sono più cinici e non hanno intenzione di fermarsi: quando il cronometro segna 12 minuti e 30 secondi, è capitan Abate ad allungare ancora il vantaggio. Mister Rinaldi opta per Di Francesco nel ruolo di portiere di movimento, che da agli ospiti i risultati sperati: è proprio il 23 del Melilli a far carambolare la palla su Angellot e portare il risultato sul 5-3. La gara si anima quando mancano poco meno di quattro minuti al triplice fischio: espulsione di Rizzo e tiro libero a favore della Sandro Abate. Alex non sbaglia nemmeno dal dischetto: è tripletta per il numero 11 verdeazzurro.

Il tabellino

Coppa Italia

Ottavi di Finale

Sandro Abate - Città di Melilli 6-3

Marcatori: pt 9'20” Ugherani, 14'14” Alex, 18'50” Ugherani, 19' Diogo; st 4' Pasqua, 6'10” Alex, 12'20” Abate, 14'55” Angellot (aut.), 16'22” Alex.

Sandro Abate: Parisi, Abate, Alex, Caro, Avellino, Petrillo, Botta, Ugherani, Gui, Nicolodi, Vitiello, Berthod. All.: Basile.

Città di Melilli: Manservigi, Diogo, Rizzo, Pizetta, Bocci, Sapia, Liccardo, Pasqua, Di Francesco, Monti, Celano, Coco. All.: Rinaldi.

Note: Espulsioni: st 16' Rizzo. Ammoniti: Angellot, Botta, Abate, Pasqua

Arbitri: Fabio Maria Malandra (Avezzano), Nicola Lacrimini (Città di Castello). Crono: Antonio Nappo (Ercolano).