Calcio a 5, il Covid ferma ancora la Sandro Abate Rinviato il derby contro la Feldi Eboli

Di nuovo casi di Covid in casa Sandro Abate. La Divisione Calcio a 5, data la positività di alcuni elementi appartenenti al gruppo squadra irpino, ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardo il rinvio del derby tra i verdeazzurri e la Feldi Eboli. La gara, valida per la diciottesima gara del campionato di Serie A di futsal, in programma domenica alle 20:45, è ora rinviata a data da destinarsi.