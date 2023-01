IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Occorre vincere, sono sempre in discussione" Il coach della squadra irpina: "In discussione? Mi ci metto da solo sapendo cosa occorre"

L'IVPC DelFes Avellino è al lavoro per il derby in programma domenica contro la Virtus Bava Pozzuoli al PalaDelMauro. Il match è stato presentato dal coach degli irpini, Giovanni Benedetto. "Contro Pozzuoli, mi sembra ovvio, bisogna tornare a vincere. - ha spiegato il tecnico dell'IVPC DelFes - Giochiamo in casa contro l'ultima in classifica a zero punti. Dobbiamo fare una buona gara al di là dell'avversario prima di Cassino".

Gli infortuni, ma non solo

"Le condizioni restano difficili: Traini è reduce da una contrattura al polpaccio e lo stiamo gestendo per il miglior recupero. Vogliamo averlo nelle migliori condizioni già domenica. Carenza è reduce dallo stop per febbre. Stiamo cercando di dare un nuovo assetto a una squadra che è cambiata. Dobbiamo lavorare e usare le partite per cercare di migliorare velocemente".

"So cosa occorre per il gruppo"

"A essere onesto non mi sento in discussione. - ha aggiunto Benedetto - Al massimo mi metto in discussione da solo. Alla fine la società fa le sue scelte, è giusto così, ma sappiamo tutti i doveri che ognuno ha nei confronti della proprietà. Lo so. Abbiamo vissuto una stagione simile e abbiamo ottenuto un risultato che sembrava impossibile quando sono arrivato. Ora occorre ottenere un altro risultato importante e ho la fiducia di chi mi sta vicino. Mi metto in discussione da solo per quello che mi compete".