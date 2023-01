Basket: IVPC DelFes Avellino - Virtus Bava Pozzuoli, derby al PalaDelMauro Il direttore dell'area tecnica dei flegrei, Palumbo: "Grande fiducia in questo gruppo"

Alle 18 sarà palla a due per uno dei due derby campani in programma nella diciassettesima giornata del campionato di Serie B (girone D). L'IVPC DelFes Avellino ospiterà la Virtus Bava Pozzuoli al PalaDelMauro. I flegrei non hanno ancora vinto un match in stagione.

Il dt di Pozzuoli, Palumbo: "Mi aspetto una prova d'orgoglio"

"Ci attende una gara insidiosa contro una buonissima formazione. - ha spiegato il direttore dell'area tecnica del club puteolano, Fulvio Palumbo - Mi aspetto una prova d’orgoglio della squadra dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro Taranto. La società ripone grande fiducia in questo gruppo, ora però è venuto il momento d’invertire il trend negativo che ci trasciniamo dall’inizio del campionato. Ripeto, mi aspetto una prova di carattere e determinazione dove, essendo un derby, bisognerà stare molto attenti e concentrati per tutti e quaranta i minuti".

Foto: ufficio stampa Virtus Bava Pozzuoli