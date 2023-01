IVPC DelFes Avellino, Bianco: "Quarto posto? Ci crediamo" VIDEO | La guardia: "Sandri e Traini fondamentali nel percorso da qui alla fine"

L'IVPC DelFes Avellino ha ripreso la preparazione con la BPC VIrtus Cassino nel mirino. La squadra irpina è reduce dalla vittoria nel derby contro la Virtus Bava Pozzuoli e vuole centrare la continuità tra le gare casalinghe e quelle in trasferta.

La guardia: "Sandri e Traini fondamentali"

"Purtroppo la continuità è mancata a Corato. Volevamo una bella striscia di vittorie consecutive. - ha spiegato la guardia dell'IVPC DelFes, Andrea Bianco, in conferenza stampa - Non ci demoralizziamo. Continuiamo a lavorare in palestra perché tutto passa dagli allenamenti e vogliamo arrivare tra le prime 4. Siamo reduci da un match molto semplice in cui il coach ha garantito minuti importanti a tutti. Abbiamo fatto una buona prestazione di squadra, ma ora testa a Cassino. Sandri? Ci dà tanta energia, è un ottimo compagno di squadra. Ci mette il cuore in tutto e ci serviva tanto. Traini si è fermato dopo una settimana, ma speriamo di ritrovarlo subito. Sta recuperando per Cassino ed è un giocatore top per la visione di gioco che ha. Siamo fiduciosi per il quarto posto. Tutto passa per l'imbattibilità casalinga e per le vittorie in trasferta".