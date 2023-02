IVPC DelFes Avellino, Benedetto: "Per il miglior Traini occorre tempo" Il coach della squadra irpina: "Aggiunta di livello super, ma ci vorrà tempo. Testa solo a Cassino"

Domani, con palla a due alle 18, l'IVPC DelFes Avellino sarà ospite della BPC Virtus Cassino per la diciottesima giornata del girone D di Serie B. "È una gara che vale tanto, ma è una squadra che ha saputo costruire una striscia lunga di successi. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Giovanni Benedetto, nel post-gara - Roseto non perde da un sacco di gare, mentre Cassino, che affronteremo domani, ne ha persa solo una nelle ultime cinque. Andremo lì e affronteremo una squadra che è anche cambiata con l'ingresso di un giocatore di Serie A. Hanno pedine che avevamo anche immaginato per il nostro basket. Cassino gioca bene e vive un ottimo momento. Affronteremo le difficoltà del caso. Dovremo fare una partita solida per cercare di recuperare terreno e di portare a casa due punti che vorrebbero dire tantissimo, ma sapendo che affronteremo una squadra di sicuro valore.

Ci vuole tempo per l'ultimo acquisto

"Per Traini occorrerà tempo. - ha aggiunto Benedetto - Non potevamo averlo dopo due giorni mettendolo in campo per fare la differenza. Abbiamo fatto un cambio che è stata anche una necessità per il ragazzo che ha salutato. Traini ha gran talento, ma non è in condizione e speriamo quanto prima di inserirlo davvero. Faremo di necessità virtù per negare quanto il più possibile il limite della sua assenza nelle rotazioni".