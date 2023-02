Calcio a 5, Sandro Abate ko contro Pescara: 7-2 al PalaRigopiano Testa al match di venerdì prossimo contro il Melilli: al PalaDelMauro palla al centro alle 20:30

La Sandro Abate esce sconfitta dal parquet del PalaRigopiano. Gli irpini, che non giocavano dallo scorso 22 gennaio a causa delle positività al Covid all'interno del gruppo squadra, sono stati sconfitti dal Pescara. La gara, valida per la diciannovesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è terminata con il risultato finale di 7-2. Per i padroni di casa doppietta di Bukovec, bis di Murilo e reti di Caruso, Micheletto e Fatiguso; a nulla sono serviti i gol di Gui e Ugherani per i verdeazzurri. Gli uomini di mister Basile, che dovranno recuperare il match contro la Feldi Eboli, restano a quota 31 punti in classifica. Venerdì prossimo si torna sul parquet del PalaDelMauro: gli irpini ospiteranno il Città di Melilli, con fischio d'inizio alle 20:30.

Il tabellino.

Futsal Pescara – Sandro Abate 7-2

Marcatori: pt 3'41” Caruso, 4'16” Gui, 6'37” Bukovec, 7'39” Murilo; st 10'51” Bukovec, 11'40” Murilo, 12'49” Micheletto, 16'45” Fatiguso, 16'53” Ugherani.

Futsal Pescara: Mammarella, Micheletto, Murilo, Caruso, Petrov, Rossetti, Victor Montes, Bukovec, Coco, Fatiguso, Patricelli, Montefalcone. All.: Despotovic.

Sandro Abate: Berthod, Ugherani, Gui, Abate, Caro, Zoppo, Petrillo, Botta, Santoro, Frongillo, Vitiello, Parisi. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Abate.

Arbitri: Bartolomeo Burletti (Palermo), Michele Desogus (Cagliari). Crono: Alex Iannuzzi (Roma 1).