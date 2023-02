Basket: l'IVPC DelFes Avellino esonera coach Benedetto Il club irpino ha comunicato di aver interrotto il rapporto con il tecnico

Giovanni Benedetto non è più il coach dell'IVPC DelFes Avellino. La sconfitta rimediata a Cassino contro la BPC Virtus, la nona in 18 gare di campionato, porta alla decisione presa da parte della società irpina. Tecnico della squadra biancoverde dal novembre 2021, Benedetto saluta dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione e una regular season vissuta tra alti e bassi che non coincide con gli obiettivi posti prima dell'avvio del campionato dalla dirigenza dell'IVPC DelFes.

Il comunicato ufficiale

"Giovanni Benedetto e la IVPC Del Fes si separano. La A.S.D. IVPC Del Fes Avellino comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con coach Giovanni Benedetto. - si legge nella nota del club - La società desidera ringraziare l’allenatore per l’impegno profuso in questo anno e mezzo di fattiva collaborazione, che ha portato al raggiungimento della salvezza nel corso della stagione 2021-2022. Il club augura a Benedetto le migliori fortune professionali".