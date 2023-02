IVPC DelFes, Crosariol: "Bello riabbracciare Avellino, una nuova sfida" Il direttore sportivo Nevola: "Puntiamo sulla sua voglia di affermarsi anche da allenatore"

Conferenza stampa di presentazione per coach Andrea Crosariol in casa IVPC Delfes Avellino in compagnia del direttore sportivo, Antonello Nevola. "Innanzittutto voglio ringraziare la società per la fiducia che ha avuto in me nel prendermi. - ha affermato il nuovo coach della squadra irpina - Sono venuto anche con il piacere di riabbracciare una piazza in cui mi sono trovato benissimo da giocatore. Adesso inizia una nuova avventura, si apre in una settimana difficile che ci porterà ad affrontare la prima in classifica (la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, ndr), ma stiamo lavorando duro provando a sistemare alcune cose. Ci sono differenze tra gli allenatori, ma vogliamo arrivare a domenica con nuovi concetti e per come voglio preparare la squadra".

Il ds Nevola: "Puntiamo sulla sua voglia di emergere come coach"

"Quello che ci occorre per questa parte finale di campionato è soprattutto una concentrazione maggiore e una motivazione da parte di tutti. - ha aggiunto Nevola - Credo che Andrea sia un allenatore giovane, ma che ha buone capacità. Credo che a volte ci sia da puntare su queste cose. Abbiamo preferito puntare sulle sue motivazioni e sulla sua voglia di affermarsi anche da allenatore".