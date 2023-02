IVPC DelFes Avellino ko contro la capolista Ruvo, vince la Tecnoswitch 53-69 Sconfitta all'esordio sulla panchina degli irpini per Andrea Crosariol

Esordio con sconfitta per coach Andrea Crosariol sulla panchina dell'IVPC DelFes Avellino. Al PalaDelMauro la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia passa battendo gli irpini con il finale di 53-69 nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie B (girone D). Ottima distribuzione per la prima del raggruppamento contro l'IVPC DelFes, sotto di 7 al 10', di 12 all'intervallo.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Diciannovesima Giornata

IVPC Del Fes Avellino - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 53-69

Parziali: 15-22, 12-17, 11-12, 15-18

Avellino: Giacomo Eliantonio 14 (5/10, 0/1), Daniele Sandri 12 (1/3, 3/8), Donato Vitale 9 (2/5, 1/4), Andrea Valentini 8 (3/5, 0/0), Matteo Caridà 7 (2/8, 1/7), Giovanni Carenza 3 (1/4, 0/3), Riccardo Arienti 0 (0/2, 0/1), Andrea Bianco 0 (0/0, 0/0), Marco Venga 0 (0/0, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 13 - Rimbalzi: 31 13 + 18 (Giovanni Carenza 9) - Assist: 12 (Donato Vitale 3)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Valesin 10 (0/0, 2/5), Marco Ammannato 10 (2/3, 1/2), Edoardo Fontana 10 (4/6, 0/2), Tommaso Gatto 7 (2/3, 1/5), Luca Toniato 7 (2/5, 1/3), Andrea Arnaldo 7 (2/3, 1/2), Federico Burini 6 (3/7, 0/2), Mario jose Ghersetti 6 (3/4, 0/2), Federico Pirani 6 (3/3, 0/0), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 17 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Marco Ammannato, Edoardo Fontana, Tommaso Gatto 5) - Assist: 12 (Federico Burini 6)