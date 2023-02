Asd Taekwondo Avellino, Vinciprova bronzo ai Campionati nazionali In semifinale lo ha fermato soltanto un infortunio

Nel weekend dell’11 e 12 febbraio, sugli ottagoni del PalaFlorio di Bari, si sono disputati i campionati italiani di Taekwondo riservati alle categorie cadetti cinture rosse e nere. Una competizione di alto livello in cui si sono confrontati in combattimento i migliori giovani atleti nazionali.

L’11 febbraio, nella giornata dedicata alle cinture rosse, l’atleta della ASD Taekwondo Avellino, guidata dai Maestri Alfonso e Aniello Iuliano, Antonio Vinciprova, ha portato a casa uno splendido bronzo nella categoria +65.

Il giovane atleta biancoverde, alla sua prima esperienza nazionale, ha sfoderato una straordinaria prestazione nei quarti vincendo per k.o. tecnico, ma si è arreso in semifinale per via di un infortunio sopraggiunto in un momento di vantaggio nel round.

Soddisfatto il maestro Alfonso Iuliano: “Sono felice del risultato portato a casa da Antonio, anche se resta un po’ di amaro in bocca dal momento che il mio atleta stava dominando il round e avrebbe probabilmente meritato almeno l’argento. Ora non ci resta che riprendere gli allenamenti in palestra, presso il Country Sport di Avellino, e prepararci alla prossima gara. Il 25 e 26 febbraio torneremo al PalaFlorio di Bari per i campionati interregionali junior e senior. Come sempre faremo del nostro meglio e spero di vedere tutti i miei lupi sul podio”.