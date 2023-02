Coppa Italia, eliminata la Sandro Abate: vince il Napoli (2-1) Irpini in vantaggio con Alex, ma i partenopei rimontano

Niente Final Four di Coppa Italia per la Sandro Abate. Gli irpini sono caduti nel derby contro il Napoli: il match, valido per i quarti della kermesse, è terminato con il risultato finale di 2-1. Succede tutto nel primo tempo al PalaCercola, prima con il vantaggio degli ospiti con Alex, in seguito la rimonta dei partenopei con Rafinha e Borruto. Per i verdeazzurri, ora, è testa al campionato: sabato ci sarà la sfida contro la Fortitudo Pomezia con palla al centro alle 18:30. Ancora da definire il recupero tra gli irpini e la Feldi Eboli.

Il tabellino.

Napoli Futsal – Sandro Abate 2-1

Marcatori: pt 5'05” Alex, 6'40” Rafinha, 17'36” Borruto

Napoli Futsal: Pietrangelo, Perugino, Mancha, Fortino, Borruto, De Luca, Arillo, Salas, Rafinha, De Simone, Mateus, De Gennaro. All.: Marin.

Sandro Abate: Parisi, Ugherani, Gui, Alex, Avellino, Zoppo, Petrillo, Mazzei, Botta, Caro, Nicolodi, Vitiello. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Perugino, Alex, Mancha, Avellino, Gui.

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Salerno) e Emilio Romano (Nola). Crono: Pasquale Crocifiglio (Napoli).