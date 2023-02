IVPC DelFes Avellino, Crosariol: "A Caserta con la giusta fiducia" Basket, è la vigilia del derby campano nella ventesima giornata del girone D di Serie B

Domani, con palla a due alle 18, al PalaPiccolo di Caserta, sarà derby tra la Ble Decò e l'IVPC DelFes Avellino, presentato così dal coach degli irpini, Andrea Crosariol, in conferenza stampa. "Ho visto un miglioramento nella fase offensiva, abbiamo lavorato di più sui nuovi schemi. - ha spiegato il tecnico dell'IVPC DelFes - Ora dai concetti spero che troveremo la fiducia necessaria nel tiro che è mancata nell'ultimo periodo. Sarà determinante la mentalità per arrivare alla partita con voglia e fiducia che sta mancando nelle gare contro le prime del girone".

"Contropiede e tiro da 3 da limitare"

"Dovremo abbassare il ritmo per evitare le loro transizioni, guidate da Lucas e dovremo limitare il tiro da 3 punti, arma molto importante per la Juvecaserta e abbiamo lavorato per questo. - ha aggiunto Crosariol - Traini ha ripreso ad allenarsi. Non credo che ci sarà domenica, ma speriamo di ritrovarlo davvero per la prossima".

"Ricreare entusiasmo"

"Stiamo migliorando giorno dopo giorno capendoci tra staff tecnico e squadra su nuovi concetti. È un processo che richiede un po' di tempo, ma vedo tutti focalizzati sulle idee. Indubbiamente l'aiuto del pubblico è molto importante. Lo ricordo bene da giocatore di Avellino e anche quando ero avversario. Con il palazzo pieno era davvero impossibile giocarci. Sta anche a noi riportare il giusto entusiasmo".