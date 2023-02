Calcio a 5, manita Sandro Abate: 2-5 contro la Fortitudo Pomezia I gol di Avellino, Gui, Botta e il bis di Alex trascinano gli irpini al secondo successo consecutivo

La Sandro Abate non lascia scampo alla Fortitudo Pomezia e festeggia la seconda vittoria consecutiva. Gli irpini, dopo il successo contro il Melilli (8-5), portano a casa tre punti importanti in ottica playoff: al PalaLavinium termina con il risultato di 2-5. Gli ospiti, nel primo tempo, si portano in vantaggio con le reti di Avellino e Gui. Il Pomezia accorcia le distanze con la rete di Jonas su rigore, ma Alex con una doppietta porta i suoi a riposo sull'1-4. Nella ripresa, Vincenzo Botta mette un'ipoteca sulla vittoria, con il gol di Matteus sullo scadere che non fa variare la trama. I verdeazzurri, nel prossimo turno, incontreranno l'L84: appuntamento al PalaDelMauro con palla al centro alle 20:30.

Il tabellino.

Fortitudo Pomezia – Sandro Abate 2-5

Marcatori: pt 7' Avellino, 7'10” Gui, 7'51” Jonas (rig.), 16'16” Alex, 17'49” Alex; st 10'45” Botta, 18'48” Matteus.

Fortitudo Pomezia: Molitierno, Divanei, Raubo, Jonas, Matteus, Keko, Campoy, Silveri, De Simoni, Lemos, Mentasti, Filippini. All.: Fernandez.

Sandro Abate: Parisi, Botta, Gui, Alex, Avellino, Zoppo, Petrillo, Mazzei, Ugherani, Caro, Nicolodi, Vitiello. All.: Basile.

Note: Ammoniti: Nicolodi, De Simoni, Parisi, Alex e Lemos.

Arbitri: Mario Certa (Marsala) e Saverio Carone (Bari). Crono: Nicola Acquafredda (Molfetta).