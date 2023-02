Il derby è dell'IVPC DelFes Avellino: Ble Decò Juvecaserta ko 68-77 Rilancio degli irpini: vittoria al PalaPiccolo con Caridà top-scorer da 22 punti

L'IVPC DelFes Avellino vince il derby, passa a Caserta, supera la Ble Decò con il finale di 68-77 nella gara valida per la ventesima giornata di Serie B (girone D). Al PalaPiccolo per l'IVPC DelFes c'è la prova ottima di Caridà, autore di 22 punti, coadiuvato da Vitale (17). Alla Juvecaserta non bastano 4 uomini in doppia cifra. Avellino guida il match sin dall'avvio e conferma il margine di +8 al 10' lungo gli altri 30 minuti di gioco.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventesima Giornata

Ble Decò Juvecaserta - IVPC Del Fes Avellino 68-77

Parziali: 15-23, 21-17, 19-18, 13-19

Caserta: Visentin 13 (5/7, 0/0), Lucas 13 (3/7, 1/2), Cioppa 13 (0/1, 3/5), Drigo 11 (3/5, 1/7), Ndoja 9 (2/2, 1/3), Mei 3 (0/2, 1/5), Romano 3 (1/2, 0/0), Mastroianni 3 (1/1, 0/0), Sperduto (0/1, 0/3), Cortese, Pagano, Miraglia

Avellino: Caridà 22 (3/6, 5/8), Vitale 17 (4/7, 3/11), Sandri 13 (3/3, 1/2), Eliantonio 12 (3/6, 2/4), Valentini 7 (2/4, 0/0), Carenza 4 (1/1, 0/2), Venga 2 (1/1, 0/0), Arienti (0/2, 0/4), Bianco, Vukobrat, Traini, Signorino