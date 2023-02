Shizoku Karate Avellino: argento a squadre ai tricolori juniores Secondo posto per il team maschile, bel percorso di crescita anche per quello femminile

Seconda medaglia d'argento consecutiva per la Shizoku Karate Avellino del maestro Emilio Fotino ai campionati italiani a squadre maschili nella categoria juniores, disputati nello scorso weekend al PalaPellicone di Ostia e che ha visto la partecipazione di 124 team e di 562 atleti.

Chi ha conquistato il secondo posto

La squadra irpina si è presentata con Emanuele De Stefano (55 kg), Daniel Di Bari (61 kg, in prestito dall'ASD Dojo Taka Tora Bari), Francesco Loffredo (68 kg), Niccolò Branchi (76 kg), Mattia Fischetti (+76 kg) e Alessio Catteddu (+76 kg, in prestito dall'ASD Progetto Karate Shotokan Oristano).

Il percorso nei campionati italiani

"Impressionante lo score degli atleti irpini, che nei primi tre incontri sono stati capaci di collezionare 14 vittorie e un solo pareggio, ottenuto da Catteddu. I ragazzi del maestro Emilio Fotino, coadiuvato dall’onnipresente Andrea Todaro, si sono imposti con un perentorio 5-0 sulla Paladanze Karate club Palermo al primo turno, vincendo poi il secondo incontro per 4-0 contro la Tomarite Karate Club Roma e nuovamente per 5-0 ai quarti di finale, dove hanno annichilito il Club Arti Orientali Cantù realizzando un totale di 27 punti e subendone solo 1. Nei primi tre incontri il totale dei punti realizzati dagli atleti irpini è stato di ben 69 contro i soli 3 subiti.

In semifinale la Fotino Academy ha incontrato la Karate Team Puleo di Firenze: combattutissimo 3-2 grazie alle vittorie di Francesco Loffredo, Alessio Catteddu ed Emanuele De Stefano, che nel quinto incontro, sul punteggio di 2-2, è stato abile a non sentire il peso della responsabilità e a far valere il tasso tecnico sul rivale toscano imponendosi per 1-0, che è valso l’accesso all’ambita finale. Nell'atto conclusivo gli avellinesi si son ritrovati la Shirai Club San Valentino, che si è confermata sul gradino più alto del podio.

Pur perdendo per 4-1 contro la corazzata salernitana, gli irpini rientrano dalla trasferta romana con la consapevolezza di essersi confermati seconda squadra nazionale e con ampi margini di miglioramento. Il punto della finale irpina lo ha realizzato Francesco Loffredo, che si è imposto per 2-1 compiendo fino in fondo il suo lavoro vincendo tutti e 5 gli incontri disputati prima di volare per gli Emirati Arabi, dove insieme al compagno di palestra e recente bronzo europeo, Mario Iannuzzi, parteciperanno nel prossimo fine settimana alla Youth League di Fujairah per guadagnare posizioni nel ranking mondiale e magari tornare in Irpinia con un’altra medaglia al collo.

La trasferta capitiolina è stata impreziosita anche dalla partecipazione della squadra femminile, che ha ben figurato vincendo le prime due gare e cedendo il passo solo ai quarti di finale alla più esperta squadra del Karate Nakayama e mettendo in evidenza la giovanissima Bianca Capone, autrice di tre vittorie su altrettanti incontri".

Foto: Fotino Academy by A.S.D. Shizoku Karate Avellino since 1970