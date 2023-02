Avellino: ecco il Baseball 5, appuntamento domenica all'IPIA Amatucci Alla scoperta di una disciplina "da giocare in maniera rapida ed entusiasmante"

Domenica, dalle 9.30 alle 13, la palestra dell'IPIA Amatucci di Avellino, in via Cristoforo Colombo, ospiterà - per la prima volta in Campania - un torneo di Baseball 5, disciplina legata al baseball "da giocare in maniera rapida ed entusiasmante", come spiegato dagli organizzatori.

Torneo per gli appassionati di baseball e softball

L'evento vedrà la partecipazione dell'IPIA Amatucci, della Federazione di Baseball e Softball (FIBS), del CONI Campania - sezione Avellino e dell'ASD Irpinia A'S Baseball & Softball. "I curiosi potranno cimentarsi nel fondamentale della battuta nel tunnel gonfiabile predisposto. - si legge nella nota diffusa dal CONI Avellino - Chiunque potrà imparare e provare uno sport affascinante".

Foto: ufficio stampa CONI Avellino