IVPC DelFes Avellino, Caridà: "Il derby vinto deve essere il nuovo inizio" Basket, Serie B: l'esterno biancoverde ha commentato così il momento della squadra

Matteo Caridà è stato il miglior realizzatore dell'IVPC DelFes Avellino nel match vinto a Caserta contro la Ble Decò con 22 punti realizzati al PalaPiccolo. "Sicuramente deve iniziare un nuovo percorso calcolando i diversi passi falsi compiuti. - ha spiegato il play/guardia della squadra irpina in conferenza stampa - Spero che questa sia stata la gara del rilancio e che porti mentalità fino a fine campionato sperando di ottenere delle vittorie importanti, altre posizioni in classifica raggiungendo la parte di graduatoria che davvero ci appartiene".

Il play/guardia: "Massima concentrazione per il rilancio"

"Avendo cambiato degli equilibri ci siamo dovuti ridefinire in termini di gerarchie all'interno della squadra. - ha aggiunto Caridà - Questo aspetto ci ha forse destabilizzato in avvio della nuova gestione, ma ci ha portato a essere più concentrati in vista della parte fondamentale di campionato che stiamo vivendo e dobbiamo pensare solo a vincere. Il cambiamento deve essere immediato e tutti devono mettersi a disposizione del coach. Viviamo una fase positiva".

I dettagli da sviluppare

"La fisicità deve aumentare e occorre lavorare in palestra per portarla poi in campo. È un qualcosa che ci è mancato in precedenza e che ha determinato alcuni ko. Certe cose le stiamo sistemando e il cammino deve essere così, con decisione".