IVPC DelFes Avellino, Nevola: "Ora la sfida con Monopoli per la continuità" Il direttore sportivo della società irpina: "Mercato? Chiuderà il 28, siamo attenti alle situazioni"

"Speriamo che sia un risultato utile per costruire la parte finale della stagione". Così il direttore sportivo dell'IVPC DelFes Avellino, Antonello Nevola, ha commentato la vittoria ottenuta dai biancoverdi contro la Ble Decò Juvecaserta e il percorso di rilancio da centrare. Domenica (ore 18) sarà sfida contro la White Wise Basket Monopoli al PalaDelMauro. "Ora ci aspetta una partita in casa, che è sicuramente molto importante e dovremo cercare di ottenere di nuovo un risultato positivo. - ha spiegato il ds dell'IVPC DelFes - Ci consentirebbe di lanciarci bene verso la parte finale del campionato per il piazzamento playout".

L'arrivo di Crosariol

"Nasce dall'idea di avere un allenatore giovane, motivato, che ha grossa ambizione. Era quello che cercavamo. Il mercato? Chiuderà il 28. Al momento non ci sono grandi movimenti, ma saremo attenti fino alla fine. Il progetto tecnico e societario? È una questione di crescita graduale. Non può essere una cosa che si fonda sul risultato di una singola partita. Stiamo portando avanti un progetto e vogliamo confermarci nel campionato di Serie B d'Elite. Poi si programmerà il futuro con maggiore tranquillità".